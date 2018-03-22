酸諷俄辦世界盃為宣傳工具 英：就像希特勒辦奧運

2018-03-22 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄國將在6月舉辦2018年世界盃足球賽，但日前發生俄籍前雙面間諜在英國昏迷案，導致英俄關係陷入緊張，英國表示考慮抵制俄世界盃，更稱普廷企圖像希特勒藉1936年奧運宣傳納粹德國一樣，用2018世界盃為自己建立正面形象。

《衛報》（The Guardian）21日報導，英國在俄國6月世界盃前發生俄籍前間諜斯克里帕（Sergei Skripal）昏迷案，英方懷疑斯克里帕接觸由俄國研發的神經毒劑，俄國則拒絕承認與說明，引起英俄關係緊張。一英國會議員奧斯丁（Ian Austin）表示，近日連任俄國總統的普廷，「將會如希特勒舉辦1936年奧運一樣運用世界盃」，意旨普廷會用世界盃作為俄國的公關工具。

英國外交大臣強森（Boris Johnson）也同意奧斯丁的說法，稱俄2018世界盃和納粹德國的1936年奧運相比很適當，「普廷用這項體育賽事彰顯自己的正面形象」。

英國目前考慮抵制世界盃，也呼籲英國民眾為保安全，避免前往俄國參加世界盃，但未禁止英國國家隊參加比賽。希特勒則曾委託德國女電影導演萊芬斯坦（Leni Riefenstahl），為納粹德國拍攝1936年奧運宣傳性紀錄片《意志的勝利》。