厭世姬台獨事件 中官媒惑：如何讓台灣年輕人回頭

插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》日前改名《好氣啊，可是還要保持微笑》順利在中國出版，卻被舉報成台獨 。（圖擷自Amazon）

2018-03-22 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》在中國出版，卻被中國民眾舉報成台獨下架。這起事件，在一向對台強硬的中國官媒《環球網》有其評論，但這次一改強悍態度，而是疑惑地說，要如何讓與中國疏離的台灣年輕人回頭。

厭世姬的作品除了被中國方改書名，還因在網路上回應網友的一句話「什麼大陸？中國啦」，被中國民眾舉報台獨，作品遭下架。對此，「厭世動物園」粉絲專頁透過插畫回應：「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了」，並說「若一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算ㄌ」。

對此，中國官媒《環球網》刊出評論，指出有網友向環球網舉報「台獨作者在大陸出書」，環球網編輯部認為，「什麼大陸？中國啦」疑似是「文字台獨」，從臉書上也可看出她對中國的不喜歡。

《環球網》評論認為，真正令他們擔心的，是許多台灣年輕人都稱大陸為「中國」，以前的台灣小孩被教育「做活活潑潑的小學生，當堂堂正正的中國人」，但李登輝、陳水扁主政時期開始教育「大陸是中國，台灣是台灣」。

評論困惑，該如何「讓這群被台灣教育得與大陸日益疏離的年輕人回頭呢？」並稱這才是值得深思的問題。