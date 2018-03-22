美官員訪台 中國官媒崩潰嗆：去過台灣就別來中國了

美國國務院亞太副助卿黃之瀚（右）來台，與總統蔡英文見面，中國官媒怒嗆，稱黃之瀚任內別想再來中國。（資料照）

2018-03-22 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署通過「台灣旅行法」後，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台，不但是台旅法通過後首位來台美官員，更與總統蔡英文一同出席台北美國商會謝年飯晚宴，引發中國不滿，官媒跳腳：「去台灣的美國高官，就別來大陸了。」

中國官媒《環球時報》發表一篇名為〈去台灣的美國高官，就別來大陸了〉的社論，痛批台美雙方提高官員的交流級別，「是華盛頓騷擾北京的一個毒招」，認為若中國政府不予回應的話，將會看到美國國務卿和國防部長訪台，或者邀台灣的同級官員訪問華盛頓，甚至有一天會出現台美兩國領導人見面的「首腦會晤」。

《環球時報》強調中國必須強硬反制，提出三項可能的反制手段，一是訪台的美國高官，在他們的任職內不再邀請他們訪問中國，要他們二選一，嗆已經來台的黃之瀚在任內不能再來中國，「就算有一天中國外長和美國國務卿不能互訪了，也沒關係。」

不然就是在國際事務上找美國麻煩，比如在朝鮮半島和伊朗問題上唱反調，讓美感受到壓力；最後則是加強對台施壓，全面打壓台灣的國際活動空間，揚言讓台灣變成「0邦交國。」

「台灣旅行法」通過後，美國國務院亞太副助卿黃之瀚來台，美國商會會長章錦華（Albert Chang）致詞時特別指出，黃之瀚是15年來抵台最資深、最重要的官員，黃之瀚表示，樂見台灣透過新南向政策加強與鄰近各國關係，美國支持台灣與東亞、東南亞及太平洋等鄰近經濟體進行經濟整合。