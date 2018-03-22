美中貿易戰將開打 外媒分析英國將挺這一方...

白宮證實，川普總統將於週四親自宣佈對中國課徵巨額的懲罰性關稅，被外界視為敲響這場中美貿易戰的鐘聲。（美聯社）

2018-03-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國最快將在本週向中國徵收每年600億美元的進口商品關稅，敲響這場貿易戰開打的鐘聲，全球經濟都有可能受到影響。有外媒指出，面對中美貿易戰，身為美國長期政治盟友、中英黃金十年夥伴的英國，將選擇站在國際貿易體系的一方。

根據英國《BBC》報導，繼本月9日宣布對進口鋼鋁提高關稅，美國總統川普將在週四親自宣布對中國祭出懲罰性關稅制裁，象徵中美貿易戰正式開打，英國國貿大臣福克斯（Liam Fox）受訪表示，各國對鋼鐵產能過剩均感擔憂，但他不贊同美國以「國家安全」為由徵收關稅的做法。

福克斯指出，過去十年全球貿易出現不健康發展的跡象，貿易壁壘正在重建，川普更曾多次指責中國鋼鐵傾銷，讓美國失去就業機會，甚至影響國家安全。福克斯表示，解決此問題最好辦法應為多方談判，稱七大工業國組織（G7）峰會將有不錯成效。

福克斯續稱，面對這場中美或將展開的貿易戰，身為世界貿易組織（WTO）的堅實成員國，英國將站在國際貿易體系這方，也就是與「規則」站在一起。他強調，任何針對鋼鐵產能過剩或提高貿易關稅的相關舉動，都應在WTO框架下進行。