從黑夜中竄出...Uber自駕車撞死行人影片曝光！

〔即時新聞/綜合報導〕交通網路公司「優步」(Uber)一輛自動駕駛車輛,當地時間18日晚間在美國亞利桑那州首府鳳凰城都會區坦佩市(Tempe)撞死一名路人,讓自駕車的安全性是否成熟再度引發討論,警方如今也釋出了行車紀錄器供外界參考。

亞利桑那警方在當地時間週三公布了車禍發生的瞬間影像,只見49歲的死者赫茲柏牽著腳踏車,從沒有路燈照明的馬路中竄出,直接被Volvo XC90休旅車撞上,送醫後不治。

意外發生後,Uber停止了在北美的自駕車測試,連帶導致合作夥伴輝達(Nvidia)股價大跌5.2%,博通(Broadcom)和高通(Qualcomm)各跌3.9%和3.7%。

Uber發出聲明表示,「這段影片令人心碎,我們的心仍然和赫茲柏的親友們在一起」、「我們暫停了自駕車的測試,全力配合當局進行一切必要調查。」

雖然警方初步認定Uber無肇事責任,但有專家認為,在這起意外中,自駕車的感應器應該要能察覺出行人的動向,「雖然光從影片中無法得出太多資訊,但有一點是確定的,那就是Uber必須修正他們的自駕車軟體。」

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ