從黑夜中竄出...Uber自駕車撞死行人影片曝光！

全球首起自駕車死亡車禍，當地警方公布行車紀錄器畫面。（美聯社）

2018-03-22 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕交通網路公司「優步」（Uber）一輛自動駕駛車輛，當地時間18日晚間在美國亞利桑那州首府鳳凰城都會區坦佩市（Tempe）撞死一名路人，讓自駕車的安全性是否成熟再度引發討論，警方如今也釋出了行車紀錄器供外界參考。

亞利桑那警方在當地時間週三公布了車禍發生的瞬間影像，只見49歲的死者赫茲柏牽著腳踏車，從沒有路燈照明的馬路中竄出，直接被Volvo XC90休旅車撞上，送醫後不治。

意外發生後，Uber停止了在北美的自駕車測試，連帶導致合作夥伴輝達（Nvidia）股價大跌5.2%，博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）各跌3.9%和3.7%。

Uber發出聲明表示，「這段影片令人心碎，我們的心仍然和赫茲柏的親友們在一起」、「我們暫停了自駕車的測試，全力配合當局進行一切必要調查。」

雖然警方初步認定Uber無肇事責任，但有專家認為，在這起意外中，自駕車的感應器應該要能察覺出行人的動向，「雖然光從影片中無法得出太多資訊，但有一點是確定的，那就是Uber必須修正他們的自駕車軟體。」

相關影片：