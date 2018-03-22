結束神隱了 札克柏格首度坦承「臉書犯錯」

臉書創辦人、執行長札克柏格。（歐新社）

2018-03-22 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）因用戶個資外洩，面臨創辦以來最大危機。臉書創辦人、執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）先前因神隱被外界批評，台灣時間今天清晨他終於在臉書貼文，做出回應。

札克柏格對事件進行說明，臉書於2014年調整平台，致力於用戶個資保護，大幅限制應用程式所有可查閱的資料，但2015年，可共享個人及朋友資料的應用程式設計者、劍橋大學研究人員寇根（Aleksandr Kogan）與「劍橋分析」分享資料。雖然臉書立即要求劍橋分析刪除不當獲得的個資，但從近日消息來看，劍橋分析並沒有將資料完全刪除，臉書也對該機構執行停權。

札克柏格坦承臉書有錯，他說：「我們有保護用戶個資的責任，如果做不到這點，我們便沒有資格服務用戶」。他還說自己已了解事情是如何發生、如何避免再度發生。札克柏格強調，臉書過往已採取相關措施保護用戶個資，但坦言這次犯了一些錯誤，有許多環節須要加強。

札克柏格提出積極性的意見，稱未來將調查所有能獲得大量用戶資訊的應用程式，嚴格禁止開發商濫用個人資料。第二，臉書將限制開發人員的資料存取，防止其他類型的濫用個資。第三，下個月臉書將在推出新功能，讓用戶能刪除可能收集個資的第三方應用程式。

札克柏格表示，將從這一次經驗中汲取教訓，進一步確保平台的安全性。