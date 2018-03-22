陸航艦入台海 美國務院：反對片面改變現狀

〔中央社〕針對中國航空母艦「遼寧號」台北時間20日進入台灣海峽一事，美國國務院今天重申，美國反對任何一方片面採取行動，改變台海兩岸現狀。
國防部長嚴德發表示，中國航空母艦遼寧號20日進入台灣海峽，國防部對於中國跨區航訓都有全程監控、掌握。
對此，美國國務院以發言人名義回覆台灣媒體詢問時表示，台海的和平、穩定，符合美國深遠且持久的利益。美國歡迎台海採取步驟，減緩緊張局勢，改善兩岸關係。
發言人並重申，美國反對任何一方片面採取行動，改變台海兩岸現狀。（編輯：高照芬）
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〔中央社〕針對中國航空母艦「遼寧號」台北時間20日進入台灣海峽一事，美國國務院今天重申，美國反對任何一方片面採取行動，改變台海兩岸現狀。
國防部長嚴德發表示，中國航空母艦遼寧號20日進入台灣海峽，國防部對於中國跨區航訓都有全程監控、掌握。
對此，美國國務院以發言人名義回覆台灣媒體詢問時表示，台海的和平、穩定，符合美國深遠且持久的利益。美國歡迎台海採取步驟，減緩緊張局勢，改善兩岸關係。
發言人並重申，美國反對任何一方片面採取行動，改變台海兩岸現狀。（編輯：高照芬）