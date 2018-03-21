利比亞國內暴力充斥 人權觀察：今年不適合大選

2018-03-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞即將展開大選，官方雖然在去年12就開始選民登記程序，但到目前為止，確切的選舉日期仍沒有下文。而鑑於國內目前充斥暴力，以及官方無法保障人民自由的處境，人權觀察組織（Human Rights Watch）認為，利比亞今年並不適合舉辦選舉。

根據《路透》報導，因利比亞政府目前陷入權力無法施展，緊靠著武力維持社會安全的僵局，國內主要競爭的兩派目前都呼籲進行票選。

聯合國在2016年幫助利比亞建立現在的政府，並表示若安全、法律條件達到標準，他們希望能在今年看到選舉舉行。但到目前為止，官方僅在去年年底進行選民登記，確切的時間尚未定案，連地方選舉、國會選舉、總統大選的投票順序，都尚未決定。

利比亞上次的國會大選是2014年於該國首都黎波里（Tripoli）舉行。利比亞過去幾週，國內數個城市紛紛發生武裝派系的衝突，其中包括南部的綠洲城市薩巴（Sabha），以及東部的德爾納（Derna）。在首都，甚至有幾名較為顯著的人物遭到綁架，其中包含軍事檢察官。

人權觀察組織，中東與北非區域的副主任高斯登（Eric Goldstein）表示，利比亞目前的現況，距離尊重法治與人權已達到最遠的狀態，更別說接受自由選舉的情況。

高斯登說：「官方必須能夠保證，每個參與選舉的人都擁有集會、結社及言論自由。」

司法能夠解決爭議，是舉辦選舉的其中一個條件。但人權觀察表示，利比亞目前的司法體系已崩壞，「利比亞的法院現在完全沒有能力處理選舉爭議，包括註冊與結果」。

聯合國人權理事會也表示，利比亞國內的人民持續受到武裝份子的處刑與凌遲，而這些武裝份子的行為往往都不會有罪行與懲罰。