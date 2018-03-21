「劍橋分析」曾投入英脫歐公投？金主澄清：公投沒受干預

2018-03-21 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國在2016年進行脫歐公投，但近日數據分析公司「劍橋分析」（CA）被爆出非法擷取5千萬名「臉書」用戶個資，又被質疑曾利用五花八門的「暗黑手段」控制各地選情。據悉「劍橋分析」在當時也想投入脫歐公投，最後卻沒能為該公投工作。

英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」高層日前自爆，利用美人計、金錢誘惑及發布假新聞等不法手段干預各地選情，遭干預國家包含奈及利亞、肯亞、捷克、印度及阿根廷等國。

挺脫歐的大金主、英國保險業大亨班克斯（Arron Banks）向《路透》表示，脫歐組織「Leave.EU」在當時，確實有與劍橋分析進行往來。

班克斯說指出，劍橋分析當時有進行爭取，並向選舉委員會提交指定文件。但班克斯進一步表示，「Leave.EU」並沒有贏得指定的權力，官方也因劍橋分析是創立英國的關係，沒有讓它拿到任何工作。

班克斯說：「我們當然沒有拿到指定權，因此我們也沒有繼續和他們（劍橋分析）有進一步的發展。」班克斯也說：「我們與他們有許多次的對談，但我們最後沒有進行任何工作。」

當被問到「Leave.EU」是否有接受任何劍橋分析的款項或服務，班克斯說，「沒有實質利益、沒有數據、沒任何東西。」

班克斯說：「如果你要聽我內心，對劍橋分析的看法：這是個誇大不實的故事（snake-oil story）。換個方式說，我不相信他們會有這套，他們自己吹噓的神奇的系統。我覺得他們只不過是間在臉書上放廣告，並充滿著某種神秘氛圍的公司。」