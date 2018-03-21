童話故事？男子傳錯簡訊給陌生女子 3個月後變夫妻

兩人結為夫妻，讓人驚訝緣分的巧妙。（圖擷自Metro）

2018-03-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一對素昧平生的男女，因為一封誤傳的簡訊進而相識相戀，3個月後兩人居然就這麼成為了夫妻！神展開的進度讓他們的親朋好友都感到相當驚訝，但仍十分替他們高興，這段如童話故事般的相遇充分印證了緣分要來，擋都擋不住！

據《Metro》報導，來自南部科利爾斯伍德（Colliers Wood）的44歲汽車銷售員伊萬蓋洛（Michael Evangelou）用WhatsApp發訊息給自己，提醒自己去看「閨蜜假期」（girls trip）殊不知卻傳錯了一個號碼，意外發給了37歲女子達爾貝克（Lina Dahlbeck）。

女方覺得一頭霧水，但還是禮貌性的回覆：「我想這個訊息是要傳給另一個Lina的吧？」並附上一個眨眼的表情，之後男方開始解釋，後來雙方一來一往持續聊天，彼此都覺得相當投緣，最後還互傳照片。

男方在當天晚上約達爾貝克出來見面喝一杯，達爾貝克也欣然接受，兩人見面第一眼就一見鍾情，便開始交往了起來。

達爾貝克是一名化妝師，她向男方表示她的夢想是到杜拜開設化妝學校，沒想到伊萬蓋洛說那就一起去吧，但女方隨即表示：「但是杜拜是伊斯蘭國家，如果不是夫妻是不能一起生活的」，沒想到伊萬蓋洛當場就表示：「那就結婚吧」。

兩人在去年12月初終共諧連理，男方更甘願放棄在英國的工作，隨女方到阿聯酋杜拜追尋開設化妝學校的創業夢。