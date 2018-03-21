臉書陷個資外洩醜聞 祖克伯慣性神隱引不滿

2018-03-21 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）因為將大筆用戶個資外洩給「劍橋分析」，使該公司目前面臨到創辦以來最大的危機。但面對危機，臉書創辦人、執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）卻時常神隱，除了危機處理能力備受質疑，內部員工不滿的聲浪也逐漸升高。

綜合媒體報導，從2016年至今，外界頻頻指控臉書平台淪為2016美國總統大選的工具，包括假新聞事件、遭俄羅斯網軍滲透，到本次的個資外洩風波，都鮮少見到祖克柏出面回應。

面對空前危機，祖克柏與營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）在面對群眾的個人社群上，都沒有做出任何回應。外媒指出，祖克柏上一次在個人臉書上的發文，是在3個星期前，而桑德伯格則是在17號貼出與友人享受咖啡的照片。

然而，就連在昨（20）日早晨的臉書員工會議上，兩人也以太過忙碌為由缺席。該會議最後由臉書副總裁兼副法律總顧問葛瑞渥（Paul Grewal）主持。

對於祖克柏總是在遇到危機時消失，臉書內部不滿的聲浪也逐漸升高。臉書高層認為，公司在過去一年捲入許多敏感的議題，祖克柏卻不願公開說明。高層質疑，身為公司領袖的祖克柏面對重大問題，都應盡速出面處理，而不是因為怕敗壞名聲就神隱。

臉書發言人則在稍早發出聲明，表示祖克柏、桑德伯格與其團隊了解事情的嚴重性，他們目前正日以繼夜蒐集完整的真相，以做出適當的措施。臉書也會在保護用戶個資上，加強執行力度，同時不排除採取任何手段，以達此目標。