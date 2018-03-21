研發APP盜取5千萬臉書用戶個資？ 學者出面喊冤

「劍橋分析」被爆非法擷取5千萬名「臉書」用戶個資，事發後臉書及劍橋分析都將矛頭指向APP開發者、英國學者柯甘，不過柯甘對此表示，自己是被當成了代罪羔羊。（圖擷取自網路）

2018-03-21 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）被爆非法擷取5千萬名「臉書」用戶個資，事發後臉書及劍橋分析都先後宣稱，他們原先並不知道英國學者柯甘（Aleksandr Kogan）開發的應用程式擷取了相關資料。不過柯甘聲稱自己被臉書和劍橋分析當成代罪羔羊，並指劍橋分析當初曾保證應用程序完全合法。

劍橋分析是戰略溝通實驗室集團（SCL Group）的分支，並曾在2016年美國總統選戰期間被川普雇用，但劍橋分析日前被爆在使用者不知情或未經許可的情況下，擷取5千萬名臉書用戶的個資。事發後臉書發聲明表示，他們是在2015年獲悉柯甘違反臉書的平台政策，將透過其設計的APP蒐集的用戶個資與劍橋分析和戰略溝通實驗室分享，當時臉書將該APP移除，並要求刪除擅自取用的用戶個資。臉書的說法似將此事歸咎於劍橋分析公司。

《BBC》報導指出，在爭議延燒多日後，柯甘針對相關的指控表示「目瞪口呆」，並稱當初他被告知APP完全合法，當下也認為他們所做的事情都很正常，現在卻被臉書及劍橋分析當成代罪羔羊。柯甘也聲稱，他也不知道那些數據會被用來幫助川普的競選活動。