印尼殘疾女童想要輪椅 總統自掏腰包送她

2018-03-21 16:26

［編譯羅綺／綜合報導］印尼北干巴魯（Pekanbaru）一名女童天生沒有雙腳，但因家境貧寒，一直以來渴望有一台輪椅代步。日前她向總統佐科威寫信，希望擁有一台輪椅，不料總統竟自掏腰包，買一台嶄新的輪椅送她。

綜合媒體報導，女孩布蘭（Bulan Karunia Rudianti）出生就沒有雙腳，一直以來靠拐杖以及親朋好友的攙扶過生活。擁有一台輪椅代步，是布蘭最大的渴望，但是因為家中經濟清寒，無法負擔購買輪椅的費用，因此遲遲無法達成布蘭的願望。

上週，她鼓起勇氣寫信給總統佐科威，在信中說道：「我常常在電視上看到您贈送腳踏車給小朋友，我也想要一台，不過我想要的不是腳踏車，而是輪椅，因為我沒有雙腳，一台輪椅將能幫助我的日常活動。」她也祝福佐科威身體健康，永保快樂。

不料這封信竟引起了佐科威的注意，他自掏腰包買了一台輪椅送布蘭，讓她又驚又喜。布蘭表示，這是她夢寐以求的輪椅，她希望能緊握並親吻總統的手，並當面向他致謝。布蘭也說道，這台輪椅將提醒她成為一個好人。

印尼總統佐科威有許多行善的事蹟，去年在西加里曼丹偏鄉的一群小學生，曾以影片向總統許願，希望能有書包上學。沒多久，書包和文具就送達學生們的手中。