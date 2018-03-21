兇手偽裝亡父達1年 女1年才發現：那不是我爸！

2018-03-21 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名李姓清道夫因酒醉與同事被害者發生爭執，氣得將被害者勒死棄屍。為了不讓外界起疑，李男假冒被害者身分，和被害者的家人、同事們聯絡，假冒長達一年，最後因為盜刷信用卡遭到警方懷疑，整件事才因此曝光。

根據南韓《中央日報》報導，現年50歲的李姓清道夫去年4月與共事15年的同事在租屋處小酌時，不滿同事辱罵他，還將他的假髮扯下，於是趁酒氣將被害人勒死。並將屍體包裹在垃圾袋內，利用職務之便，將屍體丟到垃圾焚化爐毀屍滅跡。李男為了不讓事件曝光，向直屬的區公所謊稱被害人因腰椎間盤突出需要暫時停職休息，替死者辦理停職手續，成功騙過同事與主管。

接著，李男知道被害人離婚後還是會寄生活費給女兒，為了不讓事情曝光，他也多次假冒被害人匯款給其女兒。但期間因李男堅持不接電話，長達1年的時間只透過簡訊連絡，讓被害人女兒起疑向警方通報失蹤。

李男也竊取被害人的信用卡，在一年內盜刷了6千萬韓幣（約台幣163萬元），最後則因為盜刷被通報失蹤的被害人信用卡，引起警方懷疑。被逮捕時，嫌犯仍堅稱對被害人失蹤毫不知情。但隨後警方搜索李男住處，並尋獲死者的身份證、沾有血跡的皮包等證據，嫌犯才坦承犯案。警方調查，除了盜刷的6千萬韓幣（約台幣163萬元）外，嫌犯曾向死者借了8千萬韓幣（約台幣217萬元），因此不排除是金錢糾紛而引發犯案。