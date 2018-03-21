異議人士聯合國談人權 發言90秒被中共3度打斷發言

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士楊建利日前出席聯合國人權理事會發言，楊建利在90秒的發言期限內屢遭中國代表打斷，也被中國代表團成員偷拍其在聯合國人權理事會中的行動。
《美國之音》報導，流亡美國的中國異議人士楊建利，獲邀為非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）的代表，於20日出席聯合國人權理事會發言。楊建利在會中發言質疑中共政權在該理事會代表中國的資格，並列舉中共曾打壓國內宗教自由和維權人士等不良人權紀錄。中國代表則在楊建利90秒的發言期限內，3度打斷其發言。
中國代表表示，楊建利藉非政府組織名義混入會議發言，「嚴重影響理事會聲譽和嚴肅性」，並稱楊的發言和理事會討論的議題無關，要求主席終止楊建利發言。
楊建利事後在推特上貼出自己的發言稿，也貼出照片表示，自己於會前在聯合國人權理事會會議大廳的行動，遭中國代表團工作人員錄下。楊稱，友人指出，中方不一定是針對楊偷拍，而是會偷拍偷錄任何靠近人權理事會會議大廳的中國人。
楊建利在推特上，自稱為六四屠殺倖存者、〈零八憲章〉簽署者。
今天我在联合国人权理事会发言以中共建政以来的人权纪录尤其是习上台后严重人权倒退的事实挑战中共政权在该理事会代表中国的资格。短短90秒的发言（非政府组织发言以90秒为限）被中共政府代表团三次打断。后来中共政府代表团做了回应。交锋收在下面的视频。我的发言稿也附后。https://t.co/jJRqHJvk18 pic.twitter.com/TsV0mTubuj— 楊建利 （@yangjianli001） 2018年3月21日
下午在日内瓦联合国大楼里与一位人权人士朋友聊天，发现有人偷偷给我们录像。有经验的朋友告诉我，这位偷照者是中国驻联合国人权理事会代表团的工作人员，不一定专门针对我和朋友偷录，平时只要看到有中国人靠近联合国人权理事会会议大厅，他们都偷拍偷录，以建立资料备查。 pic.twitter.com/iIMWjso9rc— 楊建利 （@yangjianli001） 2018年3月20日