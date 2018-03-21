異議人士聯合國談人權 發言90秒被中共3度打斷發言

2018-03-21 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士楊建利日前出席聯合國人權理事會發言，楊建利在90秒的發言期限內屢遭中國代表打斷，也被中國代表團成員偷拍其在聯合國人權理事會中的行動。

《美國之音》報導，流亡美國的中國異議人士楊建利，獲邀為非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）的代表，於20日出席聯合國人權理事會發言。楊建利在會中發言質疑中共政權在該理事會代表中國的資格，並列舉中共曾打壓國內宗教自由和維權人士等不良人權紀錄。中國代表則在楊建利90秒的發言期限內，3度打斷其發言。

中國代表表示，楊建利藉非政府組織名義混入會議發言，「嚴重影響理事會聲譽和嚴肅性」，並稱楊的發言和理事會討論的議題無關，要求主席終止楊建利發言。

楊建利事後在推特上貼出自己的發言稿，也貼出照片表示，自己於會前在聯合國人權理事會會議大廳的行動，遭中國代表團工作人員錄下。楊稱，友人指出，中方不一定是針對楊偷拍，而是會偷拍偷錄任何靠近人權理事會會議大廳的中國人。

楊建利在推特上，自稱為六四屠殺倖存者、〈零八憲章〉簽署者。