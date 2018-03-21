不想刺激北韓？ 韓美軍演傳出這些「常客」都不會來

美軍核子動力航母是韓美軍演的「常客」，但目前卻傳出今年韓美軍演可能不會動用美軍核子動力航母。圖為卡爾文森號。（美聯社）

2018-03-21 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕韓美聯合軍演「關鍵決斷」（Key Resolve）與「鷂鷹」（Foal Eagle）因為平昌冬奧延期至4月，不過南北韓即將於4月底進行領袖會談，韓美雙方決定將軍演時間減半，但規模維持往年水準，並盡量不動用美軍的核子動力航母、B-1B轟炸機、核子潛艦等戰略資產。

根據南韓《中央日報》報導，南韓國防部與韓美聯合司令部指出 「鷂鷹」軍演將從4月1日開始舉行，為期1個月；「關鍵決斷」則是從4月23日至5月4日為止，與此同時，南北韓4月底將在板門店進行領袖會談，軍演與領袖會談可能相互影響。

另外，南韓軍方有輿論指出，不論軍演規模是否與往年相同，因演習時間縮短，強度可能也會跟著減弱，且韓美兩軍計劃稱今年不向南韓派遣聯合軍演的「常客」，也就是美軍的核子動力航母，並將儘量不動用B-1B轟炸機和核子動力潛艦等美軍戰略資產。

南韓政府人士指出：「我們決定儘可能地不對外公開戰略資產的參與情況。」南韓內部輿論也認為，就算南韓國防部表示今年聯合軍演的改變與南北韓關係無關，但很多地方都表現出「南韓不想刺激北韓」的跡象。