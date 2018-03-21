在美發表演講 陳菊：兩岸關係要異中求同

2018-03-21 11:36

〔駐美特派員曹郁芬／華府20日報導〕高雄市長陳菊今天表示，她主張兩岸關係要異中求同，民進黨的政策，中國不接受，而一再教訓和制裁。她擔心現階段兩岸不溝通，不往來，不是好事。

陳菊今天應「戰略暨國際研究中心」邀請發表演講。主持人葛萊儀問到她對兩岸關係的看法，媒體會後也問起行政院長賴清德說，如果打開兩岸關係的錀匙是九二共識的話，這把錀匙在台灣找不到，陳菊如何看待？

陳菊說，兩岸關係應開放交流，不斷溝通，欣賞彼此的不同。她表示，台灣一直展現善意，但善意應是雙向，民進黨與中國沒有過去歷史的恩怨，只是在認知上有些不同，台灣長期在黨國反共教育之中，她覺得大家可以擺脫過去的枷鎖，應該有新的方式互動。

她表示，中國是大國，今天在解決台灣問題上，相信有更多溝通、協調和柔軟，對兩岸關係一定有幫助，「現階段雙方不斷在言語上挑釁不是好的方式。」

至於台灣是否擔心美國的支持降低？陳菊說，台灣今天並不是完全仰賴美國，也要強化自己的經濟發展和國防能力，「我們有期待，但不能依賴。」只是希望台灣人民努力奮鬥之際，國際社會不要讓台灣孤立，畢竟台灣在追求自由民主的過程中也得到過很多外來的幫助。

對於有中國旅美學生詢問美麗島事件與天安門事件為何走向不同的道路，陳菊回答，她不了解事情的全貌，但台灣民主運動不是從天上掉下來的，也不是從她開始，而是她的前輩一代又一代地努力，好不容易才走到今天。她也希望包括中國在內的國家，自由民主都能由大家共享。

記者提問，前副總統呂秀蓮要求民進黨不再禮讓柯文哲競選台北市長，陳菊說，她尊重呂秀蓮的發言，她們曾是一起坐牢的難友，但民進黨最後在台北市的選戰會做怎麼的選擇，相信最後民進黨對策委員會會有好的討論，目前她沒有參與。

陳菊在演說中細數自己在黨外時代為民主自由奮鬥的歷程，但也強調由革命者轉變為改革者，體會到改革更困難，不同時代需要不同的領導者，蔡英文是個穩健、理性和專業的菁英，「不像我像個女土匪」，會用溫和而堅持的方式改革。