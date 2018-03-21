ISIS擾2018世界盃 阿根廷隊長2度淪恐襲海報主角

阿根廷知名球星梅西（Lionel Messi，身穿橘裝者）再度成為ISIS的宣傳圖主角。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-03-21 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕在6月的2018年俄羅斯世界盃前夕，阿根廷知名球星梅西（Lionel Messi）再度成為ISIS的宣傳海報主角。

英《太陽報》（The Sun）20日報導，伊斯蘭國近日再度發佈以阿根廷球星梅西為主角的宣傳圖。圖片中顯示，梅西身穿橘色囚衣跪在草地上，頭部被1名伊斯蘭國戰士抓住，背景則是俄國莫斯科的盧日尼基體育場（Luzhniki Stadium），標題寫到：「攻擊他們的頭部，斬斷他們的每根手指」。此宣傳圖由親伊斯蘭國媒體Wafa Media Foundation發佈，外媒認為，這張宣傳圖目的在於向赴俄國參加世界盃的足球迷散播恐懼。

這不是梅西第一次成為伊斯蘭國宣傳的主角，他的肖像曾被斯蘭國改圖成被關在監獄裡流血，而梅西也已就此狀況和俄羅斯大使舉行了安全會議。除了梅西，巴西球星內馬爾（Neymar）也曾成為伊斯蘭國改圖的對象。

2018年世界盃將在今年6月14日至7月15日，在俄國11個城市舉行，屆時決賽將在盧日尼基體育場舉辦。