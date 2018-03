科學家基因研究,指白蟻(圖)是從蟑螂演化而來。(資料照)

2018-03-21 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕蟑螂學名蜚蠊,透過基因對比,科學家取得證據,指白蟻是蟑蟑螂演化而來,也就是蟑螂是白蟻的祖宗,但是,究竟是那一種蟑螂,目前還不清楚。

《澎湃新聞》報導,這項研究被刊登在今天上網的學術期刊《自然》子刊《自然-通訊》上;由中國華南師範大學生命科學學院和昆蟲科學與技術研究所教授李勝具名掛出,論文主題是「The genomic and functional landscapes of developmental plasticity in the American cockroach」(美洲大蠊發育可塑性的基因組與功能詮釋)。

研究比對,德國小蠊、濕材白蟻和美洲大蠊之間的基因,發現存在9633個和9573個同源序列,其中7640個共同的同源序列中,近2/3的美洲大蠊基因在序列一致性上和白蟻更接近,另外1/3和德國小蠊更接近,也就是,白蟻祖宗更接近美洲大蠊基因遺傳而來。

但是,究竟是那一種蜚蠊進化成白蟻,還不清楚。