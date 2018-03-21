習近平不只想稱帝...前澳總理：西方沒弄懂他真正目的！

澳洲前總理陸克文認為，西方世界沒有讀懂習近平（見圖），習不只想當獨裁者，還要改變全世界的遊戲規則。（歐新社）

2018-03-21 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國修憲取消國家主席任期限制，是中國國家主席習近平被認為將「登基」，此舉引起各國關注，不過澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，西方世界沒有讀懂習近平，習不只想當獨裁者，還要改變全世界的遊戲規則。

《美國之音》報導，陸克文認為，習近平沒有突然之間發生改變，他從一開始就顯示了無人能比的快速集權政治手腕，為了獲取最高權力，對所有的主要對手進行圍攻，在謀略上致勝，將政敵邊緣化並最終除掉。

陸克文認為，西方世界對於中共取消國家主席任期限制的關注，大多聚焦在習近平的「新威權主義」上，然而這樣做的危險是，外界將錯估中國整體國家方向上的改變。

陸克文強調，習近平希望翻過自由主義西方秩序的一頁，並在世界歷史上譜寫新的篇章，習近平不僅想獨裁統治，而更希望改變由西方自由主義主導全球秩序的現況，把中國模式進一步推向全世界。

他警告，習近平把這種「中國模式」的原則推廣到更廣的國際秩序之中，將沒人知道會造成多大緊張，各界必須非常清楚習近平對中國的設想是什麼，而不是透過西方過於樂觀的玫瑰色的眼鏡來看待中國。