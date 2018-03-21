與牛頓、達爾文為鄰 霍金骨灰將安放西敏寺

霍金骨灰將安放在倫敦西敏寺，與牛頓及達爾文為鄰。（路透）

2018-03-21 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名物理學家與宇宙學家霍金14日逝世，享壽76歲，霍金家人20日宣布，這名家喻戶曉的科學巨人將於3月31日在劍橋大學的教堂舉行葬禮，其骨灰將在感恩節前後安放在倫敦西敏寺，與牛頓及達爾文為鄰。

綜合英國媒體報導，霍金的兒女20日發表聲明指出，霍金在劍橋生活和工作了50多年，已經是當地不可或缺的一部分，基於這個原因，「我們決定在父親非常喜愛的城市舉行他的葬禮。」霍金的葬禮將在31日於劍橋大學的大聖瑪麗教堂（Church of St Mary the Great）舉行。

而在今年感恩節前後，霍金的骨灰將安放在西敏寺，牧師霍爾（John Hall）說：「霍金教授的骨灰完全適合安放在教堂內，和其他傑出的科學家為鄰。」

西敏寺是英國史上一些最重要人物的最後安息地，牛頓1727年安葬於此，達爾文則是1882年，最近被安葬於此的科學家是電子的發現者─諾貝爾物理學獎得主湯姆森爵士（Sir Joseph John Thomson）以及他的學生「原子核物理學之父」諾貝爾化學獎得主拉塞福（Ernest Rutherford），他們分別於1940年及1937年安葬於此。