小強打不死？學者找到蟑螂不死的秘密

蟑螂示意圖。(資料照)

2018-03-21 10:13

〔即時新聞/綜合報導〕蟑螂是地球上最古老的昆蟲之一,學名叫「蜚蠊」,生存能力之強,讓人訝然,據科學家的研究,蟑螂有很多品種,其中,家中最常看到的美洲大蠊,具有肢體斷肢再生及自我解毒的能力,即使頭被摘掉,身體還能活動5、6天。

《澎湃新聞》報導,找到蟑螂長生秘密的科學家是中國華南師範大學生命科學學院和昆蟲科學與技術研究所教授李勝,他的研究論文「The genomic and functional landscapes of developmental plasticity in the American cockroach」(美洲大蠊發育可塑性的基因組與功能詮釋),今天發表在學術期刊《自然》子刊《自然-通訊》。跟他共同具名的另一名科學家是中科院植生生態研究所研究員詹帥。

據報導,李勝擁有一間「蟑螂屋」,長期養、觀察蟑螂,其中美洲大蠊最常出現在一般住家當中,體型、壽命都大於其他蟑螂,長度可達5.3公分,在發育成成蟲之前會蛻皮6-14次,生命週期將近700天。

根據研究,美洲大蠊適應力超強、幾乎什麼都能吃、擁有超強免疫力,且不怕苦味,即使吃到殺蟲劑、除草劑等有毒的食物,都能透過體內一個非常複雜的解毒酶系統及轉運蛋白解毒,基因中擁有154個嗅覺感受器,更能追蹤找到食物,尤其是發酵食物,是其它參照物種的兩倍,也有522個味覺感受器,是所有昆蟲中最多的,其中329個味覺感受器是苦味受體,讓牠特別能吃苦味食物。

美洲大蠊體內擁有640個離子型谷氨酸受體,比濕材白蟻148個高出很多,更能自我調節濕度及溫度,高度適應外在環境;發育過程中,會發多次蛻皮,3個月就長大成蟲,定期繁殖,還能單性生殖,卵不經過受精也能發育成正常後代,最終氾濫成災。

蟑螂的再生能力超強,把頭摘掉,身體還能活動5、6天,若把腿或觸角剪掉,幾天內就會長出來,蛻皮之後就幾乎完好如初,這主要是牠體內存在Dpp(轉化生長因子)通路。