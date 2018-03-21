小三嫁進王室好辛酸 傳英女王曾罵卡蜜拉「惡毒的女人」

本月發行的新書《叛逆王子：王儲查爾斯的權力、激情與反抗》（Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles）中透漏，英女王伊莉莎白二世曾稱卡蜜拉（圖）為「惡毒的女人」。（法新社）

2018-03-21 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕本月發行的新書《叛逆王子：王儲查爾斯的權力、激情與反抗》（Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles）中透漏，英女王伊莉莎白二世不滿英國王儲查爾斯的再婚對象卡蜜拉，私下曾稱卡蜜拉為「惡毒的女人」。

綜合外電報導，將於本月22日發行的新書《叛逆王子：王儲查爾斯的權力、激情與反抗》，作者鮑爾（Tom Bower）在書中揭露查爾斯的私生活，也記錄英女王伊莉莎白二世不滿查爾斯的再婚對象卡蜜拉。書中記錄，卡蜜拉在1998年已準備好公開她和查爾斯的關係，所以查爾斯也將此事轉告伊莉莎白二世，希望獲得母親認可。

但書中寫到，伊莉莎白二世向查爾斯表示，她不接受查爾斯和卡蜜拉的通姦行為，也不原諒卡蜜拉持續和查爾斯交往，使查爾斯和黛安娜王妃的婚姻無法修復。甚至伊莉莎白二世還憤怒形容卡蜜拉是「惡毒的女人」，並稱自己不想和卡蜜拉「有任何關係」。伊莉莎白二世曾也認為，查爾斯和卡蜜拉不會在自己有生之年結婚。

書中稱，查爾斯一直希望改變他母親的想法，直到2002年伊麗莎白王太后（伊莉莎白二世之母，Bowes-Lyon）去世後，伊麗莎白女王才允許卡蜜拉作為「王太后的朋友」，而不是查爾斯的「夥伴」，參加王太后葬禮。英國皇室和查爾斯的律師則反駁書中對皇室成員的陳述，和作者鮑爾消息來源。