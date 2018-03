小三嫁進王室好辛酸 傳英女王曾罵卡蜜拉「惡毒的女人」

本月發行的新書《叛逆王子:王儲查爾斯的權力、激情與反抗》(Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)中透漏,英女王伊莉莎白二世曾稱卡蜜拉(圖)為「惡毒的女人」。(法新社)

2018-03-21 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕本月發行的新書《叛逆王子:王儲查爾斯的權力、激情與反抗》(Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)中透漏,英女王伊莉莎白二世不滿英國王儲查爾斯的再婚對象卡蜜拉,私下曾稱卡蜜拉為「惡毒的女人」。

綜合外電報導,將於本月22日發行的新書《叛逆王子:王儲查爾斯的權力、激情與反抗》,作者鮑爾(Tom Bower)在書中揭露查爾斯的私生活,也記錄英女王伊莉莎白二世不滿查爾斯的再婚對象卡蜜拉。書中記錄,卡蜜拉在1998年已準備好公開她和查爾斯的關係,所以查爾斯也將此事轉告伊莉莎白二世,希望獲得母親認可。

但書中寫到,伊莉莎白二世向查爾斯表示,她不接受查爾斯和卡蜜拉的通姦行為,也不原諒卡蜜拉持續和查爾斯交往,使查爾斯和黛安娜王妃的婚姻無法修復。甚至伊莉莎白二世還憤怒形容卡蜜拉是「惡毒的女人」,並稱自己不想和卡蜜拉「有任何關係」。伊莉莎白二世曾也認為,查爾斯和卡蜜拉不會在自己有生之年結婚。

書中稱,查爾斯一直希望改變他母親的想法,直到2002年伊麗莎白王太后(伊莉莎白二世之母,Bowes-Lyon)去世後,伊麗莎白女王才允許卡蜜拉作為「王太后的朋友」,而不是查爾斯的「夥伴」,參加王太后葬禮。英國皇室和查爾斯的律師則反駁書中對皇室成員的陳述,和作者鮑爾消息來源。