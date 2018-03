霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

2018-03-21 05:36

〔中央社〕科學家和英國物理學家霍金的家人今天宣布,霍金的葬禮將於31日在劍橋大學的教堂舉行。霍金的骨灰今年稍後將安放在倫敦西敏寺中,與牛頓及達爾文為鄰。

霍金(Stephen Hawking)的葬禮將於劍橋大學的大聖瑪麗教堂(Church of St Mary the Great)舉行。大聖瑪麗教堂位於劍橋大學的岡維爾與凱斯學院(Gonville and Caius College)附近,霍金50多來就是在這個學院致力解開宇宙之謎。

西敏寺(Westminster Abbey)教堂牧師霍爾(John Hall)說:「霍金教授的骨灰完全適合安放在教堂內,和其他傑出的科學家為鄰。」

霍金14日過世,享壽76歲。霍金因罹患運動神經元疾病,終生困坐輪椅,醫生原本判斷他只剩幾年壽命,他卻活得遠比醫生預估的時間久。

霍金被喻為是繼愛因斯坦後最有才華的理論物理學家,32歲進入英國聲望卓著的科學機構皇家學會(Royal Society),成為最年輕的研究員之一。

1979年,霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位,從牛津大學搬到劍橋大學,研究理論天文學和宇宙起源論。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓。

西敏寺是17位君王和英國史上一些最重要人物的最後安息地,牛頓1727年安葬於此,生物學家達爾文則是1882年。