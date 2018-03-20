法議員籲關「矽膠娃娃妓院」 業者：只是出租玩具

法國巴黎上月出現一間「矽膠娃娃妓院」，雖然業者稱這只是在「出租玩具」，但當地左派政黨和女權團體強烈呼籲當局應關閉這間妓院。示意圖。（法新社）

2018-03-20 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎上月出現首間「矽膠娃娃妓院」，雖然業者稱這只是在「出租玩具」，但當地左派政黨和女權團體強烈要求巴黎政府介入，呼籲當局應關閉這間妓院。

綜合媒體報導，這間矽膠娃娃妓院「Xdolls」上月在巴黎第14區的一棟公寓開張，老闆路斯基（Joaquim Lousquy）說，他們有3間房間，每間房有一個價值數千歐元的矽膠性愛娃娃，單人每小時收費89歐元（約3200元新台幣），雙人120歐元（約4300元新台幣）。

目前，「Xdolls」已被註冊為遊戲中心，但反對者認為它實際就是一間妓院。在法國，擁有或經營妓院是非法行為，賣淫也在2016年被定為違法。但鑒於矽膠娃娃是無生命物體，讓Xdolls遊走在灰色地帶。

共產黨團主席烏拉基（Nicolas Bonner Oulaldj）說，性愛娃娃承載的是貶損女性的形象，這家妓院可視為一種賣淫場所，妓院經營者則可視為皮條客。

巴黎女權主義協會「Mouvement du Nid」指出，法國每年都有約8.6萬女性被強姦，「Xdolls不是性用品商店，而是一個能夠賺錢，和讓人強姦女性的地方」。

巴黎市議會將在週二和週三討論是否關閉這間「妓院」。