兩會強制新聞聚焦 16天會期讓非北京省市鬧稿荒

中國全國兩會今年開了16天，為讓全民聚焦這場盛會，全中國只剩北京能有大新聞。圖為上海地鐵車廂螢幕在中國全國兩會期間熱播兩會新聞。（中央社）

2018-03-21 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國兩會20日落幕，今年會期達16天，期間卻出現「新聞荒」，由於擔心新聞散焦，除北京以外的其他省市都盡量「不發出聲音」，想辦大型活動的企業、團體也都將日期一擱再擱，甚至要詢問當地官方回應，得到的答覆也多是：「等領導回來再說」！

《中央社》報導，中國全國兩會今年開了16天，較以往至少多出5至6天，寫下1993年以後的兩會最長紀錄。為讓全民聚焦這場盛會，加上各省市領導也都赴京開會，全中國只剩北京能有大新聞，其他省市也都配合盡量不發出聲音。像以上海為例，這16天來就鬧起「新聞荒」，企業、團體等想對外發布訊息又顧忌太招搖，辦大型活動也怕發生意外搶走版面，都因此一再延後日期。

媒體方面為了緩解「稿荒」，只能努力在「有限的題材中創造無限的精彩」。像是兩會期間一則女嬰被蘋果砸中的新聞就炒了6天，從被砸中、警方介入、提取住戶DNA，到鎖定嫌犯，每個小細節都沒放過。

在中國國家主席習近平於20日上午講完話，正式代表兩會落幕後，媒體記者立刻收到多封採訪通知，短短1分鐘就至少收到3場採訪通知與提醒，也讓籠罩多日的兩會新聞迷霧，隨著簡訊聲漸漸消散。