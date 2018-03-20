漢堡征服法國人的胃 銷售量首度超越經典火腿奶油麵包

近年法國人瘋迷漢堡的程度，今年銷售量更是超越法國經典麵包。（路透）

2018-03-20 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕法國人愛吃美食聞名全世界，但近年來當地最受歡迎的餐點，不是法式料理，而是漢堡。法國食品消費市場調查機構（Gira conseil）今（20）日公佈數據，去年法國人吃下漢堡的數量14億6000個，不僅比10年前多14倍，也是首度超越法國經典麵包夾火腿奶油（le sandwich jambon-beurre）的數量12億2000個。

據《法新社》、《路透》報導，近年受到飲食習慣改變，速食文化崛起，法國人對漢堡的熱愛變成瘋狂，據調查報告顯示，去年法國85%的餐廳裡都有販售漢堡，銷售數量高達近15億，其中3成漢堡由速食店販售，其餘7成由當地餐廳提供。

面對法國人著迷漢堡的程度，法國食品消費市場調查機構主任博特布爾（Bernard Boutboul）道出他的心聲：「今年這景象太瘋狂了！」2016年漢堡銷量與麵包夾火腿奶油並駕齊聚，如今卻大幅前進9%，漢堡首度超過麵包夾火腿奶油的銷量。

博特布爾表示，現在法國80%的餐廳菜單裡，至少會有一種漢堡餐點。他也強調，許多法國餐廳的漢堡餐點，「經常以高品質的肉和珍貴的麵包做成，我們將漢堡做成極具法國風味的美食」。

麵包夾火腿奶油為法國當地傳統食物之一，它是將法國麵包切半、剖開後，在麵包裡面塗上奶油、放上火腿片。