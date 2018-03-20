熱門度假勝地長灘島 最快4月封島1年

長灘島（Boracay）常獲旅遊雜誌或網站推薦，成為吸引大批國際觀光客造訪的旅遊勝地。（彭博）

2018-03-20 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓長灘島因為有著漂亮海灘，是熱門的度假勝地，日前卻遭菲律賓總統杜特蒂批評該地是「化糞池」，並揚言環保措施若再不改善將會把長灘島封閉。菲律賓官員今則指出，為恢復環境，長灘島最快可能將於4月封島，時間可能長達1年。

長灘島（Boracay）因為常獲旅遊雜誌或網站推薦，因此吸引大批國際觀光客來訪，但杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前批評，先前曾到長灘島出差，看到垃圾距離海灘不到20公尺，且跳進水裡更會馬上就聞到異味，讓他怒批長灘島根本是個化糞池，揚言再不改善將封島。菲國旅遊部次長阿雷格里（Ricky Alegre）事後則透露，有規劃於6月到9月間暫時封閉長灘島，並花60天進行清理。

菲律賓內政部次長鄧興（Epimaco Densing III）今日在接受媒體訪問時則指出，最快會在4月將會對長灘島進行封島，時間則視環境恢復措施落實情況而定，有可能會長達一年。在封島期間，島上的商家不會被勒令停業，但也將面臨沒有觀光客的窘境。

旅遊業者對此則表示反彈，並指封島一年勢必衝擊島上居民、旅遊協會、旅行社、度假村及航空公司的收入，許多遊客早在去年就已預訂相關行程，若封島成真將引發賠償問題。業者也質疑，政府不應為了少數破壞環境的商家殃及池魚。