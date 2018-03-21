美國馬里蘭州高中槍擊案 2人傷、槍手不治

美國馬里蘭州的大米爾高中（Great MillsHigh School）傳出槍擊案。（法新社）

2018-03-21 00:05

上稿20日 21:44

更新21日 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州的大米爾高中（Great Mills High School）當地時間20日上午8點左右（台灣時間晚上8點）傳出槍擊案，校園進入封鎖，FBI與槍砲爆裂物管理局特工已趕往現場。目前已知有2名學生受傷，槍手身亡。

NBC報導，聖瑪莉郡警長卡麥隆（Timothy K. Cameron）稍早表示，這起槍擊案造成3名學生受傷，其中1人是涉嫌開槍的槍手，他與趕到現場的駐校警發生槍戰後被擊中。1名女學生及槍手都被送醫治療，另1名受傷男學生情況較穩定，駐校警則沒有受傷。

但根據《路透》和《美聯社》報導，卡麥隆表示，3人被緊急送醫治療後，槍手已經不治。

NBC報導指出，當地警長辦公室聲明表示「情況已獲控制」，但仍要求家長不要前往學校。一名學生Jonathan Freese告訴CNN，警察穿梭在教室間確保校園淨空，學生隨後陸續被送出校園。

大米爾高中於馬里蘭州南部，距離華盛頓大約96公里，校內約有1600名學生。