打臉普廷！ 俄化學家自爆曾研發神經毒劑

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾與女兒，在英國遭神經毒劑暗殺，引爆英俄衝突。今日一名俄國化學家向媒體透露，曾參與官方計畫，製作諾維喬克（ Novichok）神經毒劑。（美聯社）

2018-03-20 22:35

〔編譯羅綺／綜合報導〕前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭神經毒劑暗殺，引爆英俄兩國衝突。今（20）日，俄國化學家林克（Leonid Rink）向媒體透露，曾參與官方計畫，製作諾維喬克（ Novichok）神經毒劑。

綜合媒體報導，林克表示，他曾在一座封閉的小鎮施卡恩（Shikhan）的一間國家實驗室中工作27年，期間他曾參與國家支持的計畫，與一大群專家共同研發神經毒劑「諾維喬克」，直到1990年代初期止。他甚至把研發諾維喬克的過程，當作博士論文的基礎。

然而，林克認為斯克里帕爾和他女兒中的並不是諾維喬克，「他們現在還活著，就代表不是諾維喬克系列的毒劑，不然就是調配得太差，或是使用不當。」他也猜測：「或是兩人中毒後，英國人立刻使用解毒劑搶救，前提是他們早就知道這兩人中的是什麼毒。」

日前英國指控俄羅斯毒殺雙面間諜及其女兒，昨（19）日俄羅斯總統普廷反駁是「胡說八道」。今日，對於林克說的官方製毒計畫，俄羅斯外交部仍堅稱，莫斯科當局從來沒有任何研發諾維喬克的計畫。