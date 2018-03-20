「某某東西哪裡買？」問題多多 讓Google嗅到新商機

2018-03-20 20:00

〔編譯羅綺／綜合報導〕Google搜尋引擎上每天都會有數以百萬計的網友查詢「某某東西哪裡買？」從這個細節中，Google發現了新商機。

路透社報導，Google準備推出一項方案，名為Google Actions。將會與沃爾瑪、好市多、目標百貨（Target）等零售商洽談合作，將其產品放在Google搜尋、Google Express 購物服務、 Google Assistant 行動助理上，讓網友輕易就能找到想買的商品，並進一步將他們引導到實體店面購買。

Google 零售購物總裁 Daniel Alegre 表示，時常有網友將圖片上傳到搜尋引擎，搜尋「哪裡可以買到這東西？」、「哪裡有某某產品？」問題之多，讓Google從中嗅到這股商機。

有分析師指出，大部分的民眾常常在Google搜尋完，就跑去線上購物巨擘亞馬遜（Amazon）上購買。

Google正是看準引擎對消費者的影響力，進而與零售業者合作，協助他們從亞馬遜上「奪回」客源。因此零售商必須從消費者每筆購買金額中，支付部分費用給Google。

如此以來，除了原有的廣告費外，Google Actions這一方案將為Google帶來新的財源。