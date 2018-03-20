科學家發現南極浮冰比例較以往估計高 恐致大量融冰

南極的研究團隊今日表示，南極洲的托滕冰川融冰速度可能會比原本預估更加快速，將會對全球海平面上升造成劇烈影響。圖為南極研究團隊在托滕冰川進行研究。（資料照，法新社）

2018-03-20 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕南極的研究團隊今日表示，南極洲的托滕冰川（Totten Glacier）融冰速度可能會比原本預估更加快速，將會對全球海平面上升造成劇烈影響。

綜合媒體報導，「澳洲南極研究小組」（ Australian Antarctic Program ）發現南極托滕冰川底下原本被以為是地面的部分，很多其實是海洋，也就是說托滕冰川漂浮在海面上的比例比過往認為的還要更大，因此會有更大部分的冰川未來可能會受到海洋暖流的影響，加快融冰速度，對海平面上升帶來巨大影響。

研究團隊這次採用類似石油公司探勘深海石油的方式，以人為製造的地震波探測冰層，透過聲波回傳了解到冰層的厚度。冰河專家高頓‧芬奇博士（Dr Galton-Fenzi）表示，這次的發現使他們的想法有了一定的轉變。

高頓‧芬奇博士認為，「托滕冰川是世界上最具影響力的冰川之一，托滕冰川的一點點變動，都可能會對全球海平面造成劇烈的影響」，這次研究團隊發現了托滕冰川浮在海上的比例較高，代表了冰川更有可能快速融化，而這也解釋了近期冰河正在加速融化的原因。