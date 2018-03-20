委內瑞拉缺醫療器材 國會議員：民眾看醫生什麼都要自備

委內瑞拉的經濟持續惡化，國內衛生系統也陷入一片的混亂狀態，許多醫院連最基本的藥物跟手術器材都已匱乏。（路透）

2018-03-20 19:31

〔編譯羅綺／綜合報導〕委內瑞拉的經濟持續惡化，國內衛生系統也陷入一片的混亂狀態。由委內瑞拉國會統計的一項醫療數據顯示，超過80%的藥品缺貨，甚至連基本的醫療設備都買不到。

綜合外媒報導，面對醫療危機，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導的社會主義政府，停止發布健康周報。為了填補政府的資訊空白，委內瑞拉國會和一個衛生組織合作，連續五年來要求醫生和醫院工作人員報告其機構的情況。然而，國營的醫院卻被要求保持沉默，與政府一起隱瞞真相。

身為腫瘤醫生的國會議員歐立瓦瑞斯（Jose Olivares）表示，這次調查22個州、55個城市及137家醫院後，統計出委內瑞拉國內有超過80%的藥物缺貨，許多醫院連最基本的藥物跟手術器材都已匱乏，「要進醫院治療的病人，每一樣東西都得自備」。

調查顯示，2018年所有指標都在惡化，民營醫院提供的數據顯示，約94％的X射線設備停用或僅部分功能，96%的醫院廚房不供應食物，79％的醫院供水不足或無法提供飲用水，「甚至有84%的導管和探針都短缺，這是每家醫院必備的基本醫療器材！政府隱瞞真相，但事實是，委內瑞拉人每天因缺乏藥品和醫療用品而死亡。」歐立瓦瑞斯說。

另外，由於低薪，導致大量醫療相關人才外移，醫院內的醫務人員嚴重人手不足。

歐立瓦瑞斯指出，「每個數字後面都有一個故事，每個委內瑞拉人正在承受的苦難。我們希望政府反思這一點，政治上的分歧永遠不能漠視人民的問題。」