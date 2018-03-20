多款商品含過量致癌重金屬 南韓化妝品龍頭致歉、退貨

南韓最大化妝品公司愛茉莉太平洋（AmorePacific），承認旗下13款化妝品驗出過量致癌重金屬。圖為南韓女性購買愛茉莉太平洋旗下品牌，與本新聞無關。（路透）

2018-03-20 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大化妝品公司愛茉莉太平洋（AmorePacific），今（20日）出面承認旗下13款化妝品驗出過量致癌重金屬，每公克中含有10微克以上的「銻」。目前相關商品已下架並召回，即日起至4月2日之前全韓國門市皆可退貨。

據《韓國時報》報導，13款產品包括4款Aritaum遮瑕膏、一款Etude House遮瑕膏和眉筆，以及在藥妝連鎖店Olive Young銷售的XTM Style Homme遮瑕膏等等。

Aritaum與Etude House是愛茉莉太平洋旗下最受歡迎的平價品牌，通常30多歲的客群喜愛使用Aritaum、20來歲的年輕女性則偏好Etude House。Olive Young則是南韓10多歲的青少年和年輕人逛街購物的熱門場所，因此消費者對此相當震怒。

愛茉莉太平洋公司對此在聲明中致歉，強調公司的確應該要重視品質控制，造成消費者的不便深感歉意，會盡全力召回全部有問題的商品。