流產16次、6個寶寶夭折 醫生：只是運氣不好

哈欽森為她的孩子佩奇和盧卡斯設墓碑。（圖擷自《Birmingham Live》）

2018-03-20 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕周星馳電影《威龍闖天關》裡，主角宋世傑連生12個兒子都夭折，妻子傷痛之餘，總歸咎在因果報應；在現實世界裡，英國有位想要為人母親的女性，也屢屢經歷胎兒流產、嬰兒夭折的磨難；模特兒哈欽森（Kerry Hutchinson）流產過16次，還有6個寶寶出生沒多久就夭折，先後承受22次失去親生骨肉的痛。醫生卻說她身體狀況良好，只是「運氣不好」。

綜合外媒報導，35歲的哈欽森住在英國英格蘭史丹佛郡（Staffordshire），生下的第一個女嬰佩奇（Paige）出生12個小時就離世。於此同時，醫生診斷出哈欽森患有子宮頸癌，於是動手術切除部份子宮頸；不過醫師指出，切除子宮頸不太會影響懷孕，因此建議哈欽森不要放棄，只是要注意，懷孕後隨著胎兒成長可能會早產。

接下來這些年她經歷多次流產，接著男嬰盧卡斯（Lucas）在懷孕22週就出生，結果呼吸不到幾口氣後便上了天堂。

哈欽森屢屢承受喪子之痛，她多次寫信詢問醫生，想要找到答案，但醫生總是強調，哈欽森的身體狀況健康，「真的只是運氣不好而已」。

哈欽森不願以「運氣不好」當理由，她坦言不會放棄；目前她在倫敦接受生殖專科的免疫測試，希望找到頻頻流產、嬰兒夭折的原因，並希望早日治癒，實現為人母親的願望。

哈欽森與他的伴侶康奈爾（Connell）。（圖擷自《Birmingham Live》）