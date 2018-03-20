「剩女」有錯嗎？ 34歲高學歷正妹相親遭諷「郊區房」

34歲的中國女藝術家郭盈光在英國留學獲碩士學位，她在中國上海有名的「相親角」人民公園體驗相親，拍下許多長輩的真實反應。（圖擷自YouTube）

2018-03-20 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕在現代社會中，不少男女因工作或學業忙碌而無暇認識異性，而透過相親來尋找理想的另一半，不過最近一則關於相親的影片引來網友熱議，一名34歲的未婚女子，在中國上海著名的「相親角」架設隱藏攝影機，舉著自己的簡介來推銷自己，來記錄老一輩人對「剩齡女」的偏見。

「一条 YIT」日前分享一名女藝術家郭盈光的攝影短片，34歲的她，在英國留學獲碩士學位，曾到過中國有名的「相親角」上海人民公園體驗，郭盈光被人山人海的父母和相親廣告震撼，決定設計一場「行為藝術」來研究這種社會現象，她舉著自己的簡介來推銷自己，連續幾個星期在「相親角」駐點，並架設隱藏攝像機，記錄來為自己尋媳婦的家長真實反應。

郭盈光一出現在「相親角」上，立刻吸引許多長輩圍觀，這些父母輩的民眾一聽到她34歲，紛紛表示「這麼大，你這個情況麻煩了」，甚至有歐巴桑聽到她麼年紀後拋下一句「勇氣可嘉」，就轉頭離開。

除了年紀外，她的高學歷也備受老一輩人指指點點，「你看她讀到碩士沒什麼用，本科畢業就可以了，古人說女子無才便是德」、「讀了好多書，把自己都耽誤了」。

甚至還有家長把女生是形容是「房地產」，物色相親對象就是買房：「女的就是房子，年輕就是地段好，漂亮的就是房型好」，郭盈光遭路人評價：「你看她，長得還行，又沒結過婚，這個房型還可以。但是她年紀大了，所以她這個房子在郊區。」

郭盈光表示，雖然已有心理準備，但長輩們的反應還是超出她預期，他們都流露出一種「你完了，我替你感到惋惜」的感覺，讓她感到相當受傷，第一次試驗時，才過5分鐘她就必須找個地方靜一靜。

這部短片獲得網友熱烈回響，網友指出：「相親就是一種物化行為，自己被當作一件商品供人挑揀，這種情況下的認識一點都不單純」、「年輕人的婚姻問題被老一輩過多干涉，也算中國一大特色了，這種畸形怪異的婚戀觀讓人搖頭」、「這種事情本來就不該大人攪和，大人講的是利弊，才不會跟你們講感情。反正感情又不是他們的事。」

郭盈光拍下在「相親角」所見的一景一色，成為一部名為《順從的幸福》的攝影集，在2017年獲得JIMEI ARLES國際攝影展，Madame figaro女性攝影師獎，作品後續也在英國、法國、荷蘭、中國等地進行展出。

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