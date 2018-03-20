哭哭....印度德里汙染嚴重 讓小雨蛙沒眼睛了！

因德里環境汙染導致小雨蛙（Microhyla Ornata）新生代出現沒有眼睛等畸形狀況。（圖擷取自印度時報）

2018-03-20 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度德里地區嚴重的環境汙染不但影響人類健康，也影響了生態。德里大學最新研究顯示，因德里環境汙染導致小雨蛙（Microhyla Ornata）新生代出現沒有眼睛等畸形狀況。

根據「印度時報」報導，德里大學范卡德瓦拉學院（SriVenkateswara College）教授蘇耶許（Robin Suyesh）最近發表的一份研究報告。報告中表示，他們在德里中部山脊（Central Ridge）地區森林地帶研究兩棲動物過程中，發現許多沒有眼睛的小雨蛙。

研究人員確認，這些沒眼睛或沒有長出左眼的小雨蛙，罹患的是「無眼畸形症」（Anophthalmia）。蘇耶許表示，大量蛙類出現畸形主要是環境汙染及食物鏈中毒引發的。兩棲動物對環境相當敏感，通常對環境變化第一個出現反應，可做為環境出現變化的衡量指標。

蘇耶許表示，兩棲動物被認為是目前受到威脅嚴重的脊椎動物，有超過1/3的已知兩棲動物物種滅絕。而德里恰巧是全球環境汙染最嚴重的城市之一，在人為因素下導致生物棲息地品質不斷惡化，這將影響當地生物多樣性。要杜絕兩棲動物面臨滅絕，減少德里的汙染將勢不容緩。