台旅法剛通過 美國務院已派高級官員來台

美國總統川普日前簽署「台灣旅行法」，美國國務院已派出副助理國務卿黃志恒（Alex Wong）出訪台灣，預計20日至22日都在台灣進行交流。（歐新社）

2018-03-20 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署「台灣旅行法」，此法案鼓勵台美各層級官員的訪問，而美國國務院行動迅速，已派出副助理國務卿黃志恒（Alex Wong）出訪台灣，預計20日至22日都在台灣進行交流。

據《美國之音》報導，專門負責東亞和太平洋事務的黃志恒，於新加坡參加會議後前來台灣拜訪，將在美國商會謝年飯發表談話，謝年飯是美國商務人士與台灣官員會面以增加互動的場合。美國國務院指出，這次的訪問著重在美國長期以來的對台政策以及支持台灣，黃志恒也會和台灣官員討論各種議題。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國持續對台灣的政治、軍事和經濟施壓，危害台海安全且威脅美國利益，所以川普政府強化和台灣的關係一點都不讓人意外。

在台旅法通過之前，雖然美國和台灣官員有過互訪和會面，但往往都相當低調，避免引起外交爭議。中國方面則對台旅法感到震怒，中國外交部發言人陸慷曾在17日表示，希望美國能夠改正錯誤，停止美台官員來往。