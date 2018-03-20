最後的「蘇丹」！ 全球僅存雄性北白犀安樂死了

全球僅存的雄性北非白犀牛（northern white rhino）「蘇丹」（Sudan）健康惡化，肯亞歐佩傑塔保育區（Ol Pejeta）以安樂死結束蘇丹的生命。（路透）

2018-03-20 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出全球僅存的雄性北非白犀牛（northern white rhino）「蘇丹」（Sudan）健康惡化，為減輕蘇丹的痛苦，蘇丹所屬的肯亞歐佩傑塔保育區（Ol Pejeta）決定以安樂死結束蘇丹的生命。

歐佩傑塔保育區今（20日）在其網站發布消息，表示45歲，全球僅存的雄性北非白犀牛「蘇丹」，由於高齡產生的併發症，導致肌肉和骨骼退化無法站立，且有大範圍皮膚傷口，為了減輕痛苦，該機構已在19日安樂死蘇丹。

歐佩傑塔保育區執行長范恩（Richard Vigne）表示，蘇丹「不僅代表犀牛面臨的困境，也代表成千上萬種因人類活動而面臨滅絕的物種。全球保育人士在未來，會將蘇丹的逝世視為重要事件」。

北非白犀牛現僅剩兩隻雌性，分別為蘇丹的兩個女兒「Najin」和「Fatu」。目前讓北非白犀牛物種延續的關鍵，在於發展體外受精技術，以北非雄性白犀牛的精子讓兩隻雌性白犀牛的卵子受精，並以南部雌性白犀牛作為代理孕母。