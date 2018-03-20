《國家地理》自揭歧視 學者：女土著「露乳」為吸引男讀者

《國家地理》總編戈德堡戈（Susan Goldberg）在該雜誌最新一期中表示，《國家地理》曾以很糟糕的刻板印象報導深膚色人種。（美聯社）

2018-03-20 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕知名科普雜誌《國家地理》女總編戈德堡（Susan Goldberg）近日表示，《國家地理》過去對非裔族群的報導呈現了種族歧視的刻板印象。學者也稱，《國家地理》曾為了「吸引男性讀者」，而刊登裸胸的年輕土著女性。

綜合外電報導，《國家地理》女總編戈德堡（Susan Goldberg）委託美國維吉尼亞大學非洲史學家梅森（John Mason）研究該雜誌的歷史，作為4月發行的《國家地理》專題報導。該專題中揭露，《國家地理》曾以刻板印象報導深膚色人種，並指出《國家地理》曾在1916年形容兩位南澳洲原住民青年「這些野蠻人在所有人類智力中排名最低」。

學者梅森受也向《衛報》透露，《國家地理》在50到60年代時常報導裸露的年輕女性土著，當時的編輯將「裸胸的女性土著」當作賣點吸引男性讀者，攝影師也時常以拍攝性感照的方式拍攝這些女性，且該雜誌在報導南非黑人時僅呈現其「異國情調的舞蹈」，而忽略他們的社會問題。

戈德堡表示，《國家地理》過去傾向以西方白人在頂端的階級方式報導其他文化，此舉加強了殖民主義觀念，並稱揭露《國家地理》過去的錯誤與尷尬，有助於該雜誌進步，也能刺激其他媒體審視過去的歷史，以確保未來做出更多元的報導。