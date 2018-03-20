普廷成功連任 BBC分析：中西反應大不同

俄羅斯總統普廷順利連任。（美聯社）

2018-03-20 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選結束，普廷以76.63%的高得票率順利連任，有外媒刊出專文，針對普廷連任後，中國與西方國家截然不同的態度進行情勢分析。

根據英國《BBC》報導，本次大選獲勝後，普廷即將邁入下一段6年任期，而剛當上中國無任期限制、被外界視為「登基」的習近平立即發出賀電，除盛讚俄國在普廷執政下，經濟及社會發展均取得重要進展，更強調中俄的合作關係已達到「歷史最高點」，期待雙方未來在各領域的合作。

然而，多數西方國家領袖目前仍未對普廷連任一事做出評論。西方各國與俄羅斯之間緊張的關係在過去這段期間不斷惡化，在英國發生俄國前間諜中毒事件後，英國驅逐了23名俄國外交官，引發來自莫斯科的報復，而美國除支持英國對俄國的譴責外，也因2016年干涉美國總統大選，對許多俄國的個人及機構加以制裁。

在此同時，歐盟也已表態將無條件支持英國在調查「前俄諜毒殺事件」中的立場，歐盟同時發布聲明要求俄羅斯做出回應，全面公開神經毒劑的相關資訊。面對來自英國的指控，普廷早先曾嚴正駁斥，稱其口中「俄國參與整起事件」的說法簡直令人無法想像。

《BBC》分析，考量到普廷勝選後的發言，俄羅斯與西方國家的緊張關係短期很難獲得緩解，預測未來將有更多來自俄國的網路力量，對西方國家的政府與社會進行頻繁的攻擊。