習近平強權 外媒觀察：中國官僚體系陷失控、混亂

中國國家主席習近平。（法新社）

2018-03-20 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕在取消任期限制之後，中國國家主席習近平的權力更為集中且龐大，外媒觀察，這樣情況可能導致整個中國官僚體系陷於失控及混亂，原因就是中國官僚們擔心做錯事或是被冠上不忠誠的大帽子，而使得在執行命令時，不是過度執行或是偷懶不執行，進而引發民怨。

《紐約時報》報導，安可顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥健陸（James McGregor）說，在他諮詢的公司中，與中國官僚打交道發現，中國官員特別害怕做錯事，使得做出決定更為困難，而這些情況，很可能在習近平的新任期中放大。

報導認為，近年，習近平大量安排親信到各個官僚體系中任職，為求表現，這些官員幾乎是以狂熱態度執行命令，如「去年夏末，為減少中國北方的煤炭使用量，用更清潔的天然氣取而代之，官員們拆除了煤爐並叫停了煤炭輸送。然而由於天然氣管道尚未完工，冬天到來的時候，天然氣供應無法跟上」；又如習近平勒令減少北京人口，「習近平的親信蔡奇去年借一棟公寓樓著火之機，開始了大規模拆遷…最終，成千上萬的人沒有了家」。

加州大學中國經濟決策教授巴里·諾頓（Barry Naughton）觀察，說「見風使舵、阿諛奉承、溜鬚拍馬都變得越來越重要了」，「這將從整體上改變體制的運作方式。」