臉書安全性出現疑慮 收盤重挫6.8％

臉書爆發個資外洩，最高恐被罰58兆。（資料照，路透）

2018-03-20 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕曾協助美國總統川普勝選的資料分析業者「劍橋分析公司」（Cambridge Analytica），驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書 （Facebook） 用戶資料，引發臉書安全性疑慮，導致臉書股價在週一 （19 日） 美股交易收盤後重挫6.8%。

根據 CNBC 報導，劍橋分析公司逕行搜集 5,000 萬名美國臉書用戶資料，藉以製作能預測、影響選民投票意向的程式；對此，臉書稱，已關閉劍橋分析公司的帳號並停權。

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統

「臉書」被揭發違反2011年和美國聯邦貿易委員會（FTC）的協議，造成高達5000萬用戶個資外洩，國際媒體報導，若查證屬實，FTC推估最高可罰2兆美元（約58兆台幣），或許最後不會罰臉書這麼多，但仍會使這個全球最大社群網站大失血。

綜和外媒報導，2011年臉書與FTC有協議，若要取用用戶個資必須獲得用戶同意，但資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）被檢與舉假學術之名，非法取得臉書27萬用戶及其好友的政黨傾向等個資，恐多達5000萬人受害。

FTC官員指出，若確實查出臉書違反協議，外洩個資一件最高可罰4萬美元（約117萬台幣），5000萬用戶個資外洩最高可罰2兆美元。

報導指出，揭發臉書個資外洩的關鍵人物是曾在「劍橋分析」工作的28歲魏利（Christopher Wylie），與劍橋大學心理系教授科根（Alesksandr Kogan），魏利聲稱因受不了良心譴責而向媒體爆料。