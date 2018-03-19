英與歐盟達成脫歐過渡期協議 2020年底結束

英國脫歐事務歐盟首席談判代表巴尼耶（右）和英國脫歐事務大臣戴維斯（左）今日在布魯塞爾表示，歐盟和英國已就過渡期協議大部分條約達成共識。（歐新社）

2018-03-19 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國和歐盟今（19）日宣布，已就英國脫歐過渡期協議大部分條款達成共識，但仍有一些問題待解決，包括愛爾蘭邊界問題。

綜合外媒報導，英國脫歐事務歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）今日在布魯塞爾表示，歐盟和英國已就過渡期協議大部分條約達成共識，稱這是「決定性的一步」。

過渡期訂於2019年3月29至2020年12月底，過渡期協議旨在為英國和歐盟的企業和公民提供更充裕的時間來準備英國脫歐，幫助英國有序地退出歐盟。英國和歐盟都希望本週舉行的歐盟峰會上，各國領導人能支持這份文件。

過渡期協議指出，脫歐過渡期間，歐洲法律將持續適用於英國，但英國在涉及歐盟未來決策中並沒有任何發言權，單一市場和關稅同盟的利益和優惠都將獲得保留，因此英國需要遵守歐盟規條，歐盟成員國公民進入英國所享有權利，也與脫歐前一致。

英國脫歐事務大臣戴維斯說，英國可以在脫歐過渡期簽署但不實施新的貿易協議。他透露，英國和歐盟將會成立聯合委員會，以解決過渡期中的爭端。

歐盟首席談判代表巴尼耶則說，談判尚未結束，「還需要做很多的工作」。最大的障礙之一愛爾蘭邊界問題仍然沒有解決。