沙烏地變了 王儲：女性能自由選擇是否穿長罩袍

針對具爭議的女性罩袍，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼表示，只要女性的穿著是「正經且尊敬」的，她們能自由選擇是否要穿著長罩袍。（路透）

2018-03-19 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯針對頗具爭議的女性罩袍，上月有神職人員打破慣例，呼籲不應強迫女性穿著罩袍。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也在昨（18）日表示，只要女性的穿著是「正經且尊敬」的，她們能自由選擇是否要穿著長罩袍（Abaya）。

根據《路透》報導，隨著王儲沙爾曼的權力不斷上升，沙國女性的權利也不斷擴張，包括女性得以出席公開體育賽事，以及駕駛車輛。

沙爾曼昨日在接受《CBS》訪問時表示，法律規定相當明確，「女性的穿著必須正經、尊敬」，就如同男性一樣。沙爾曼接著說：「然而，這並沒有特別指定黑罩袍或黑面罩。女性能夠自己決定，她們想穿哪種正經且尊敬的服裝。」

沙國是個極度保守的伊斯蘭國度，即使該國仍對女性有諸多限制，但這些改變也證明了沙國朝向現代化的進步。沙國穆斯林神職機構高階人員也在上月表示，女性穿著應當謙虛，但不一定得穿長袍。

經歷數十年的陳舊規範後，32歲王儲沙爾曼掌權，沙國社會的自由風氣也逐漸上升。即便如此，沙國仍有需多制度飽受批評，例如該國的監護制度，規定女性要出國讀書、旅遊等，都必須經過家中男性成員的許可。