引射蕾哈娜家暴 Snapchat股票蒸發233億

蕾哈娜因不滿廣告影射家暴事件，發文批評Snapchat，導致Snapchat股價已經損失8億美元。（法新社）

2018-03-19 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕西洋流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）廣為人知的家暴事件再度受到矚目。近期社群軟體Snapchat上架的遊戲廣告引起瘋傳，蕾哈娜看到後相當不滿，抨擊Snapchat與遊戲公司。此事爆發後，Snapchat股價大跌，市值已經損失高達8億美元（約新台幣233億1600萬元）。

據《獨立報》報導，這則遊戲廣告，詢問用戶「你會選擇打蕾哈娜（Rihanna）一巴掌，還是揍克里斯小子（Chris Brown ）一拳呢？」網友看到這則廣告紛紛截圖瘋傳。

15日蕾哈娜於IG的限時動態發文表示：「Snapchat及遊戲公司竟斥資製作出為家暴受害者帶來恥辱的東西，還引以為樂！」她的發文不僅獲得眾多網友響應，也間接影響Snapchat股價下跌近4％，市值瞬間蒸發8億美元。

事後，Snapchat則回應，「我們感到非常抱歉，我們犯下嚴重的審查錯誤」，指該廣告已違反該公司的準則。並強調「這則廣告令人感到噁心，不應該出現在我們的軟體平台上」，Snapchat在事後已經與製作該廣告的遊戲公司中止了商業關係，並在平台中將其屏蔽。

今年並非Snapchat第1次股價受到重創，2月22日，美國「卡戴珊」名媛家族的凱莉‧詹娜（Kylie Jenner），她對Snapchat的新改版不滿，並於推特發文「是否有其他人不再打開Snapchat？或者僅僅是我...呃，這太令人難過了。」，當天股市收盤Snapchat股價大跌6％，市值一下子減少了13億美元（約新台幣380億元）。

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