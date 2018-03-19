大勝！ 普廷得票率76.67％ 競選總部：感謝英國

俄羅斯總統普廷以超過76%的得票率，順利獲得第4個總統任期，他的競選總部還將這場勝利部分歸功於英國。（美聯社）

2018-03-19 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與英國因雙面間諜中毒案爆發外交風波，但這對俄國大選似乎沒造成多少負面影響，現任總統普廷（Vladimir Putin）以超過76%的得票率，順利獲得第4個總統任期，他的競選總部還將這場勝利部分歸功於英國。

綜合外媒報導，俄國中選會今（19）日公布最終計票結果，普廷得票率為76.67%，是他歷次總統選舉最高得票率。排名第2的是俄國共產黨格魯季寧（Pavel Grudinin），得票率僅11.8%。接著是俄國自由民主黨黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的5.66%，排名第4的是在選戰中唯一公開批評普廷的候選人蘇布查克（Ksenia Sobchak），得票率為1.67%。

至於當局花招百出致力衝高的投票率，俄國中選會指出，今年總統大選投票率為67%。普廷的選舉發言人孔德拉修夫（Andrei Kondrashov）說，「投票率比我們預想的高了大約8%到10%，對此我們必須向英國致謝」。

孔德拉修夫在勝選晚會上說：「恰恰在我們需要動員（選民）的這個時候，我們被施壓了。無論何時，只要俄國受到不分青紅皂白或者無憑無據的指控，俄國人民就會團結在權力中心周圍。而今天這個權力中心無疑就是普廷。」

普廷在發表勝選演說後，再次否認英國指俄國是俄諜中毒案幕後黑手的指控，並否認英國指前俄諜是被「軍用級」神經毒劑攻擊的主張。他說，如果事實真是如此，那麼英國本會有更多的人死亡。