人權議題屢遭抗議 翁山蘇姬取消訪演說及現場問答

2018-03-19 19:22

［編譯羅綺／綜合報導］緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）近日在澳洲雪梨參加東南亞國協-澳洲領袖特別峰會（ASEAN-Australia Summit），會議期間澳洲出現街頭抗議，指控她漠視羅興雅問題，犯下人權罪。原定20日翁山蘇姬將舉行演說，但今（19）日緬甸大使館卻通知，翁山蘇姬因身體不適取消活動。

翁山蘇姬16日抵達澳洲，參與17-18兩日的澳洲領袖特別峰會，並於19日前往坎培拉會見澳洲總理滕博爾後，突然取消隔日將在雪梨「羅威國際政策研究所」（The Lowy Institute） 舉行的唯一場公開演說，以及現場問答。

澳洲羅威國際政策研究所發言人表示：「今（19）日下午接獲緬甸大使館通知，國務資政翁山蘇姬因身體不適，不克出席明天的演講活動。因此，活動宣布取消。」

先前5位澳洲律師向墨爾本行政法院（Melbourne Magistrates Court）要求起訴翁山蘇姬，因緬甸少數民族羅興雅面臨的種族清洗問題控告她犯下人權罪。但18日司法部長波特（Christian Porter）回應，由於翁山蘇姬享有外交豁免權，得以免於被起訴。

對此，澳洲總理滕博爾表示，18日的澳洲領袖特別峰會花了相當長時間的討論羅興雅人的問題，翁山蘇姬也花了一段時間闡述情況，並尋求東協夥伴國提供人道援助。