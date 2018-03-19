制裁漏洞？ 北韓電力出口中國 進帳上千萬美元

北韓長期受電力短缺困擾，有限的電力要省著用；卻傳出賣給中國的電力幾乎倍增，藉此賺取外匯。（法新社）

2018-03-19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓因國際制裁導致各方面收入大減，為此另闢蹊徑，制裁禁令不包括電力貿易，北韓去年對中國電力出口增長將近一倍，據中國海關去年的數據顯示，北韓對中國的電力貿易順差2016年為260萬美元（約7500萬新台幣），但2017年暴增到1080萬美元（約3.1億新台幣）。

《華爾街日報》報導，聯合國對北韓制裁禁令不包括電力貿易，中國與北韓目前至少已合營2座水力發電廠，發電量通常在兩國間分配，大部分供應中國，但兩國間的電力貿易平衡在去年明顯被打破。中國海關數據顯示，中國從北韓進口的電力大漲91%，是2000年有相關紀錄以來最高；中國對北韓的電力出口下降約96%，是2005年以來最低。

報導指出，這代表北韓賺到更多強勢貨幣，但供給北韓人的電力則減少了，讓長期受電力短缺困擾的北韓，國內供電不足情況加劇。經常到訪北韓的遊客稱，北韓在最近幾個月實施越來越嚴格的用電限制。

此外，根據中國邊境城市集安的政府網站公告，中國在中朝邊境鴨綠江上修建2座新的合資水力發電廠，幫助北韓增加電力供給，政府通告稱發電廠將於2019年完公工。

這些貿易數據和建築工程顯示，雖然中國在邊境加大了聯合國制裁的執行力度，導致去年與北韓的雙邊貿易大幅下降，但北京仍在一些重要方面為平壤提供支持。

這種能源聯繫飽受爭議的原因，除了給北韓帶來的收入，還包括美國及其盟友的一些官員稱，北韓把應該提供給普通民眾的能源轉用於軍事和核計劃。