絕對陳年！密封銅壺2000多年 秦古酒陝西出土

2018-03-19 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省考古研究院近日公布考古結果，挖掘出一批可能是戰國時期秦國的平民墓葬，這處墓葬時間集中於戰國晚期至秦朝，雖然多次遭到盜墓，仍出土了多件珍貴文物，其中包括一柄保存完整的銅劍，還有一個密封完好的銅壺，銅壺裡面盛裝了距今2000多年的古酒。

根據《中新網》報導，陝西省考古研究院研究員許衛紅指出，此次出土的銅劍，其刃部的一處豁口應是使用後留下的痕跡，推測它是一柄擁有「實戰經驗」的武器。

除了這把銅劍之外，考古人員還在一座秦人墓穴中挖掘出一個銅壺，令人意外的是，裡面裝有總容量約300毫升的乳白色透明液體，經檢測後確定屬於酒類物質。

依照周禮制度，銅壺屬於盛儲酒類液體的青銅禮器，而用於陪葬的銅壺多與下葬過程中的獻祭儀式相關，因此入土時多盛有酒類。研究員表示，歷經漫長時間還能保存下來，是多種因素綜合影響下的一場「意外」。

據報導，此次出土的銅壺口部是以植物條捆紮了粗麻布，密封性極好，因而得以保存下壺內的液體。

陜西省考古研究院助理研究員張楊力錚表示，這次挖掘出土的青銅劍沒有斷裂痕跡，且劍身千年不鏽，可以見得當時的鑄造水平具一定水準。另外，此次出土的酒類液體，歷經2000多年胺基酸含量仍非常豐富，代表當時已有良好的酒類釀造技術。